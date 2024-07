Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Nach Spiegelstreifer davongefahren

Nach einem Spiegelstreifer am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in der Bahnunterführung der Markdorfer Straße ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Eine 31 Jahre alte Mazda-Lenkerin war in Richtung Kluftern unterwegs, als ihr in der Fahrbahnverengung ein silbergrauer Citroen Jumper entgegenkam. Nachdem sich die Spiegel der beiden Autos touchiert hatten fuhr der etwa Mitte 50 Jahre alte Unfallgegner, der einen gräulichen Bart hatte, davon. Um den Sachschaden, der auf mehrere hundert Euro beziffert wird, kümmerte er sich nicht. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Berauschter E-Scooter-Fahrer in Gewahrsam

In der Gewahrsamseinrichtung endete die Nacht für einen 25-Jährigen, der am frühen Donnerstagmorgen alkoholisiert mit einem E-Scooter im Stadtgebiet unterwegs war. Polizisten waren auf die unsichere Fahrweise aufmerksam geworden und kontrollierten den Mann. Dabei verhielt er sich vollkommen unkooperativ und wurde zunehmend aggressiv. Weil er offenbar deutlich unter Alkohol oder Drogeneinwirkung stand, musste er in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Auch hierbei verhielt er sich vollkommen uneinsichtig und musste die Nacht, zur Verhinderung weiterer Störungen, bei der Polizei verbringen. Neben der Rechnung für die eher unfreiwillige Übernachtung droht dem 25-Jährigen nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Langenargen

Von Straße abgekommen - Fahrer alkoholisiert

Strafrechtliche Folgen erwarten einen 21-Jährigen, der am frühen Donnerstagmorgen betrunken einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der VW-Fahrer war von Langenargen kommend auf der Oberdorfer Straße unterwegs. An der Einmündung der Kanalstraße schnitt er offenbar die Kurve, missachtete ein Stoppschild und kam aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen kam nach mehreren Metern in einer Apfelplantage stehen. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme ergab ein Atemalkoholtest beim unverletzten 21-Jährigen rund 0,7 Promille. Er musste in einer Klinik zwei Blutproben abgeben. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher. Am VW entstand bei dem Unfall wirtschaftlicher Totalschaden, der auf rund 9.000 Euro geschätzt wird. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Wie hoch der Schaden an der Obstplantage ausfällt, ist aktuell nicht bekannt.

Immenstaad

Senior von Transporter erfasst - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall, bei dem am Mittwoch gegen 10.45 Uhr in der Hautstraße ein 87-jähriger Radfahrer verletzt wurde, sucht der Polizeiposten Immenstaad Zeugen. Ein 47 Jahre alter Lieferfahrzeug-Lenker setzte mit seinem Wagen zurück und übersah dabei den hinter ihm auf dem Gehweg stehenden Senior. Durch den Zusammenstoß stürzte der 87-Jährige hinter dem Lkw zu Boden. Passanten wurden glücklicherweise aufmerksam und wiesen den Transporter-Fahrer auf die gefährliche Situation hin, sodass dieser umgehend bremsen und Schlimmeres verhindern konnte. Der Senior wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und ließ sich in einer Arztpraxis ambulant behandeln. Zeugen des Vorfalls und die Personen, die den 47-Jahre alten Lkw-Fahrer gewarnt hatten, waren beim Eintreffen der Polizisten nicht mehr an der Unfallstelle. Diese werden nun gebeten, sich unter Tel. 07545/1700 an den Polizeiposten zu wenden.

Owingen

Vorfahrt genommen - Unfall

Am Mittwoch gegen 14 Uhr sind an der Kreuzung Maybachstraße/Henkerberg zwei Autos zusammengestoßen. Ein 49 Jahre alter VW-Lenker fuhr in die Kreuzung ein, ohne auf den Verkehr zu achten. Dabei nahm er einem von rechts kommenden 59 Jahre alten Skoda-Lenker die Vorfahrt und prallte frontal in die Wagen-Seite. Der Skoda wurde weggeschleudert und kam am Fahrbahnrand zum Stehen. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf jeweils rund 6.000 Euro.

