Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auffahrunfall fordert Sachschaden

Bei einem Auffahrunfall am Dienstag gegen 7.30 Uhr in der Colsmanstraße entstand rund 11.000 Euro Sachschaden. Ein 31-jähriger Skoda-Fahrer wollte von der Jettenhauser Straße kommend an der Kreuzung nach rechts in die Straße "Am Sportpark" einfahren und musste dabei verkehrsbeding abbremsen. Der hinter dem Skoda fahrende 44-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Nissan auf. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Friedrichshafen

Diebestour - Polizei nimmt Mann fest

Strafrechtliche Ermittlungen hat die Polizei gegen einen 56-jährigen Mann eingeleitet, der im Verdacht steht, am Dienstagvormittag in mehreren Geschäften gestohlen zu haben. Der Mann ließ sich in einem Juweliergeschäft beraten und steckte in einem unbeobachteten Moment eine hochwertige Armbanduhr ein. Danach soll er dort für Unmut gesorgt haben, bis er aus dem Geschäft verwiesen wurde. Als die Mitarbeiter den Diebstahl bemerkten, nahmen sie umgehend die Verfolgung auf und konnten den Verdächtigen vor einem Brillengeschäft stellen. Verständigte Polizeibeamte nahmen den Mann vorläufig fest und fanden bei ihm die Uhr, eine gestohlene Brille aus dem Brillengeschäft und einige Kleidungsstücke, die offenbar ebenfalls entwendet worden sind, auf. Auf dem Polizeirevier verhielt sich der Mann zunehmend aggressiv und wehrte sich mit aller Kraft gegen die polizeilichen Maßnahmen. Auf den 56-Jährigen kommen nun entsprechende Anzeigen zu.

Friedrichshafen

Polizei stoppt betrunkenen Radfahrer

Weil er mit knapp 3,5 Promille auf seinem Rad im Stadtgebiet unterwegs war, muss ein 39-jähriger Mann mit einer Anzeige rechnen. Polizisten waren am Dienstag gegen 17.45 Uhr auf die Schlangenlinienfahrt des Mannes aufmerksam geworden. Die Atemalkoholmessung erhärtete den ersten Verdacht, eine Blutentnahme in einer Klinik war für den Betrunkenen die Folge. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Friedrichshafen

Betrunken auf E-Scooter unterwegs

Die Polizei hat am späten Dienstagabend einen 36-jährigen E-Scooter-Fahrer kontrolliert, der deutlich zu viel Alkohol intus hatte. Der Mann war laut schreiend auf dem Elektro-Scooter unterwegs und wurde dabei von Zeugen beobachtet. Die verständigten Beamten trafen den 36-Jährigen kurz darauf an und untersagten ihm die Weiterfahrt. Er musste die Polizisten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Friedrichshafen

Betrunkener Mann von Unbekannten attackiert - Zeugen gesucht

Nach einem Vorfall, der sich am Mittwochmorgen gegen 0.15 Uhr in der Friedrichstraße an der Einmündung Riedleparkstraße ereignet haben soll, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Ein 26 Jahre alter Mann gibt an, von mehreren Unbekannte attackiert worden zu sein. In der Folge habe er kurzzeitig das Bewusstsein verloren und musste dann feststellen, dass sein Rucksack gestohlen worden war. Bei der polizeilichen Anzeigenaufnahme ergab eine Atemalkoholmessung bei dem 26-Jährigen weit über drei Promille. Ein Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik, wo seine Blessuren behandelt wurden. Personen, die am frühen Mittwochmorgen auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.

