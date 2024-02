Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Neubulach - Kind von Pkw-Fahrer angefahren: Zeugen gesucht

Neubulach (ots)

Von einem Pkw-Fahrer angefahren und leicht verletzt worden ist ein 11-jährigers Kind am Dienstagmorgen in Neubulach.

Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge befuhr der 11-jährige Junge mit seinem Fahrrad die Calwer Straße, als er beabsichtigte, nach rechts in die Friedrich-Duss-Straße einzubiegen. Während des Abbiegevorgangs wird das Kind von einem entgegenkommenden, bislang unbekannten Fahrzeuglenker am Hinterreifen des Fahrrades gestreift. Das Kind kommt in der Folge zu Fall und wird hierbei leicht verletzt.

Eine unbeteiligte Person kam dem verletzten Kind zur Hilfe. Der offensichtlich unter Schock stehende Junge stieg jedoch wieder auf sein Fahrrad auf und setzte seine Fahrt fort. Erst einige Zeit später machte er seine Verletzungen geltend.

Zeugen und Hinweisgeber, speziell die unbekannte Person, die dem 11-Jährigen zur Hilfe kam, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Calw, unter der Rufnummer 07051 161 3511, zu melden.

Christian Schulze, Pressestelle

