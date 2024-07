Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Unbekannter entwendet Pedelec

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagabend zwischen 20.30 Uhr und 23.30 Uhr ein Pedelec des Herstellers Cube entwendet, das an einem Zaun in der Ulmer Straße angekettet war. Das graue Pedelec mit der Bezeichnung "Reaction Hybrid Pro 500" hat einen Wert von knapp 3.000 Euro. Der Dieb entwendete das E-Bike mitsamt des Schlosses. Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Bad Waldsee

Kind bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 12.30 Uhr in der Schützenstraße ist ein 13 Jahre alter Junge leicht verletzt worden. Der Bub wollte mit seinem Fahrrad die Fahrbahn auf Höhe des dortigen Fußgängerüberwegs queren und fuhr unmittelbar vor dem VW einer 61-Jährigen auf die Straße. Die Frau konnte nicht mehr bremsen und erfasste den Jungen. Ein Rettungswagen brachte den 13-Jährigen in eine Klinik. Der Sachschaden fiel gering aus.

Wangen

Unbekannter stößt mit Tür an geparkten Wagen

Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem in der Bodenseestraße abgestellten Opel hinterlassen, indem er mutmaßlich beim Ein- oder Aussteigen mit der Tür gegen den Opel stieß. Im Anschluss fuhr der Unbekannte weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Vorfall soll sich zwischen Dienstag, 10 Uhr, und Mittwoch, 16 Uhr, ereignet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Leutkirch

Auffahrunfall fordert eine Verletzte

Eine 57-Jährige ist bei einem Auffahrunfall am Mittwoch gegen 7.30 Uhr bei Herlazhofen leicht verletzt worden. Die Frau war mit ihrem Toyota auf der L 319 von Haselburg in Richtung Zollhaus unterwegs und wollte auf Höhe der Urlauer Straße nach links in Richtung Herlazhofen abbiegen. Ein nachfolgender 19-jähriger BMW-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr wuchtig auf. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 3.500 Euro beziffert, eine medizinische Versorgung der 57-Jährigen am Unfallort war nicht vonnöten.

Bad Wurzach

Leichtkraftrad-Fahrerin bei Sturz schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste eine 17 Jahre alte Kawasaki-Lenkerin nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 17.30 Uhr in eine Klinik gebracht werden. Die Jugendliche war auf der L 300 mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, als sie zwischen Haidgau und Haisterkirch in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der angrenzenden Grünfläche überschlug sie sich mehrmals. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro beziffert.

