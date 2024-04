Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Neustadt Zeuge beobachtet Dieb

Mainz - Neustadt (ots)

Donnerstag 18.04.2024, 10:40 Uhr

Ein aufmerksamer Anwohner der Josefstraße beobachtete am gestrigen Vormittag, wie ein Mann sich an einem Auto zu schaffen machte und etwas aus dem Fahrzeug mitnahm. Der Täter flüchtete mit einem silbernen Fahrrad der Marke "Carver" in Richtung Boppstraße. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Täters. Wie der Fahrer des Autos später mitteilte, hatte er sein Fahrzeug beim Verlassen nicht abgeschlossen. Der unbekannte Täter hatte seine "Chance" offenbar erkannt und die Geldbörse aus dem Innenraum gestohlen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell