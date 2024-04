Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 14. April 2024

Wolfenbüttel (ots)

Versuchter Einbruchdiebstahl aus Vereinsheim

Wolfenbüttel, Am Bache, 13.04.2024

Am Morgen des Samstages entdeckte ein Verantwortlicher des Kleingartenverein Katzenmeer eine Beschädigung an der Hintertür des Vereinsheimes. Unbekannte Täter hatten mittels stumpfer Gewalt versucht die gesicherte Hintertür des Vereinsheim aufzubrechen. Ein Eindringen in das Gebäude gelang nicht. Am Gebäude entstand ein geschätzter Schaden von 5000 Euro.

Kennzeichendiebstahl

Wolfenbüttel, Vor dem Rottland, 13.04.2024

Am frühen Morgen des Samstages entwendete ein unbekannter Täter beide Kennzeichen von einem schwarzen Pkw Peugeot aus dem Landkreis Peine, der in der Straße Vor dem Rottland abgestellt war. Es besteht der Verdacht, dass die Kennzeichen zur Begehung von Straftaten verwendet werden könnten.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell