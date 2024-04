Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 13.04.2024 für die Bereiche Salzgitter-Lebenstedt und -Thiede

Salzgitter (ots)

Körperverletzungsdelikte:

38228 Salzgitter-Fredenberg, Hans-Böckler-Ring, Freitag, 12.04.24, 13:38 Uhr

Am Freitagmittag kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen an einem Schulgelände in Salzgitter-Fredenberg. Nach Streitigkeiten sollen sich die beiden umringt von zahlreichen schaulustigen Schülern "geprügelt" haben. Dabei soll einer der beiden auf seinen Kontrahenten eingetreten haben, während dieser bereits auf dem Boden gelegen habe. Das 16-jährige Opfer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Hinweise auf die Identität seines Kontrahenten liegen vor; die Ermittlungen dauern an. Der Tathergang wurde möglichweise durch die Schaulustigen gefilmt. Die Polizei sucht zu diesem Vorfall noch Zeugen. Diese sollen sich telefonisch unter 05341-18970 melden.

38226 Salzgitter-Lebenstedt, Reppnersche Straße, Freitag, 12.04.24, 22:00 Uhr

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es am Freitagabend in der Reppnerschen Straße. Eine 28-jähriger, alkoholisierter Hundehalter war offenbar gestürzt. Als eine dreiköpfige Gruppe junger Männer ihm aufhelfen wollte, kam es zu einem Streit in dessen Verlauf der Hund einen der Männer gebissen und verletzt haben soll. Daraufhin wirkten die drei Männer gemeinschaftlich durch Schläge und Tritte auf den Hundehalter ein. Die Situation konnte erst durch eintreffende Funkstreifenwagen der Polizei geschlichtet werden. Der Hundehalter wurde leicht verletzt. Gegen die drei Männer, zwei 26-jährige und einen 41-jähreigen, wurde ein Strafverfahren wegen gefährliche Körperverletzung eingeleitet. Gegen den Hundehalter wurde eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung gefertigt.

Trickdiebstahl - falsche Handwerker,

38239 Salzgitter-Thiede, Breslauer Straße, Freitag, 12.04.24, 12:10 Uhr - 12:25 Uhr

Am Freitagmittag kam es zu einem Trickdiebstahl in Salzgitter-Thiede. Ein bislang unbekannter Täter gelangte unter dem Vorwand, er sei Sanitärtechniker, in die Wohnung des 88-jährigen Geschädigten. Hier gelang es dem Täter, in einem unbeaufsichtigten Moment Wertgegenstände in vierstelliger Höhe zu entwenden. Anschließend entkam er unerkannt. Es soll sich um einen ca. 35-jährigen, 178cm großen Mann gehandelt haben. Zeugen, die auffällige Beobachtungen getätigt haben, mögen sich bei der Polizei in Salzgitter-Thiede unter 05341-941730 melden.

Einbruchdiebstahl in Gewerbeobjekt,

38226 Salzgitter-Lebenstedt, Marienbruchstraße, Do. 11.04.24, 19:15 Uhr - Fr., 12.04.24, 08:00 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Geschäft für Heimtierbedarf in der Marienbruchstraße. Unbekannte Täter verschafften sich über einen Nebeneingang gewaltsam Zutritt in das Objekt. Hier versuchten sie einen Tresor zu öffnen, was jedoch misslang. Schließlich entwendeten die Täter lediglich eine Spendendose mit Kleingeld und entkamen unerkannt vom Tatort. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 2500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell