POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 12.04.2024: Schwerverletzte Frau bei Brand in Peine Pressemitteilung der Polizei Peine vom 12.04.2024: Schwerverletzte Frau bei Brand in Peine

Pressemitteilung der Polizei Peine vom 12.04.2024: Schwerverletzte Frau bei Brand in Peine

Peine (ots)

Gegen 11:45 Uhr am 12.04. kam es in der Mittelstraße in Peine zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. In der Küche einer Wohnung kam es offenbar zu einer Verpuffung. Dabei wurde eine 25-jährige Frau schwerverletzt und musste in die MHH nach Hannover eingeliefert werden. Während der Löscharbeiten wurde das Wohnhaus evakuiert. Möglicherweise ist ein technischer Defekt brandursächlich gewesen. Die Ermittlungen dazu beginnen jetzt. Ebenfalls im Einsatz ist die Feuerwehr der Kernstadt Peine und der Rettungsdienst gewesen.

