POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 12.04.2024.

Einbruch in ein Fachgeschäft.

Salzgitter, Marienbruchstraße, Tierbedarfshandlung, 11.04.2024, 19:00 Uhr-12.04.2024, 08:00 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft gelangte durch Gewaltanwendung auf ein Rolltor in die Geschäftsräume. Es wurde insbesondere versucht, einen Tresor gewaltsam zu öffnen. Die Täter scheiterten jedoch an ihrem Vorhaben. Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei konnte entsprechende Spuren sichern. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 05341 1897-0 erbeten.

