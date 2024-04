Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 13. April 2024:

Wolfenbüttel (ots)

Seniorenehepaar bestohlen

Am gestrigen Freitag, gegen 13.30 Uhr, klingelte es an der Haustür eines betagten Ehepaares in der Ludwig-Richter-Straße in Wolfenbüttel. Bei dem Besucher handelte es sich um einen bislang unbekannten Mann, welcher vorgab, sich für Bücher und Schallplatten zu interessieren und diese gegebenenfalls kaufen zu wollen. Die Eheleute ließen den Unbekannten in ihr Haus und führten mit ihm ein Gespräch. Nachdem der Mann vorgab, das Haus kurzzeitig verlassen zu müssen und alsbald wiederzukommen, warteten die Eheleute vergeblich auf den Fremden. Anschließend bemerkten der 85-jährige Hauseigentümer sowie seine 80-jährige Ehefrau, dass diverser Schmuck aus ihrem Haus fehlte. Bei der Inaugenscheinnahme der Haustür stellten die Senioren schließlich fest, dass der Türvorleger derart im Eingangsbereich platziert worden war, dass die Haustür nicht mehr vollständig schließen konnte. Daher wird davon ausgegangen, dass während des Gespräches mit dem vermeintlichen Kaufinteressenten ein zweiter Täter das Haus betreten und dieses nach Wertgegenständen durchsucht hat. Der Wert des Diebesgutes wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Bei dem gesprächsführenden Täter soll es sich um einen gepflegt wirkenden, größeren Mann von schlanker Statue gehandelt haben. Er war mit einem Basecap, einem hellen Hemd, einer blauen Weste sowie einer dunklen Hose bekleidet. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933-0.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals eindringlich vor fremden Besuchern. Lassen Sie niemals Unbekannte in Ihre Räumlichkeiten ! Sollten Sie die Befürchtung haben, dass sie Opfer einer Straftat werden könnten, informieren Sie unverzüglich die Polizei.

Polizei zieht Drogenfahrer aus dem Verkehr

Gleich zwei Autofahrer, welche unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen, sind der Wolfenbütteler Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag ins Netz gegangen. Beide Verkehrssünder wurden am frühen Samstagmorgen auf dem Neuen Weg kontrolliert. Dabei verlief der Drogenvortest bei einem 20-jährigen Fahrer eines Mitsubishi positiv auf Cannabis. Beim zweiten Kontrollierten, einem 22-jährigen Seat-Fahrer aus der Samtgemeinde Oderwald, deuteten durchgeführte Tests ebenfalls auf eine Drogenbeeinflussung hin. Beide Betroffene mussten sich nach Untersagung der Weiterfahrt einer Blutentnahme unterziehen lassen. Gegen beide wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, welche neben einem Bußgeld auch ein einmonatiges Fahrverbot zur Folge haben wird.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell