Polizei Hamburg

POL-HH: 231006-1. Vorläufige Festnahme und Zuführung nach Fahrraddiebstahl in Hamburg-Rahlstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 05.10.2023, 15:30 Uhr

Tatort: Hamburg-Rahlstedt, Hermann-Balk-Straße

Beamte des Polizeikommissariats 38 nahmen gestern Abend in Rahlstedt einen Mann vorläufig fest, der im Verdacht steht, zuvor zwei Fahrräder entwendet zu haben. Der Mann wurde dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.

Ein 60-Jähriger meldete sich am Polizeikommissariat 38, nachdem er den Diebstahl seines Fahrrades (MTB-Pedelec) in der Hermann-Balk-Straße bemerkt hatte. Mit Hilfe eines an dem Rad angebrachten Ortungsgerätes gelang es dem Mann, das Fahrrad per Handy-App zu lokalisieren und Polizisten zu dem mutmaßlichen Standort im Bargkoppelstieg in Hamburg-Rahlstedt zu lotsen.

Die weiteren Ermittlungen der Polizisten führten im Bereich einer Wohnunterkunft zum Auffinden zweier mutmaßlich gestohlener Fahrräder, worunter sich das E-Bike des Geschädigten befand. Nach Hinweisen des in der Unterkunft eingesetzten Sicherheitsdienstes konnten die Beamten beide Fahrräder einem 42-jährigen Ukrainer zuordnen.

Die Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest und stellten die Mountainbikes sicher. Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) übernahmen zunächst die weiteren Ermittlungen und führten den 42-Jährigen dem Untersuchungsgefängnis zu. Er muss sich jetzt vor einem Haftrichter verantworten.

Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Landeskriminalamt der Region Wandsbek (LKA 152). Diese dauern an. Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell