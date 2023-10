POL-HH: 231005-3. Strafverfolgungsbehörden decken mutmaßlichen Kokainschmuggel durch Innentäter im Hamburger Hafen auf

Hamburg (ots) - Tatzeit: 01.10.2023, 22:29 Uhr Tatort: Hamburg-Sasel, Saseler Chaussee Am späten Sonntagabend ist ein 24-jähriger Mann an einer Shisha-Bar in Sasel durch Schüsse tödlich verletzt worden. Am Mittwochabend wurde der mutmaßliche Schütze in Heimfeld vorläufig festgenommen. Zum Hintergrund wird zunächst auf die vorangegangene Pressemitteilung verwiesen, zu finden unter ...

