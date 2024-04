Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Neustadt Wohnungseinbruch im Zollhafen-Gebiet

Mainz-Neustadt (ots)

Am gestrigen Abend meldete sich eine Mainzerin im Neustadtrevier, um einen Einbruch in ihre Wohnung zu melden. Als Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Straße "An den Grachten" war ihr bei der Heimkehr in die Wohnung erstmal nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Erst gegen Abend hatte sie bemerkte, dass manche Sachen an anderen Stellen lagen als noch am Morgen. Bei genauerer Nachschau stellte sie fest, dass jemand in ihrer Abwesenheit in der Wohnung gewesen sein musste und Bargeld sowie Schmuck entwendet hatte. Der genaue Schadenswert wird seitens der Kriminalpolizei Mainz noch ermittelt.

Wer in der Zeit von 08:00 - 15:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße "An den Grachten" gesehen hat oder sachdienliche Hinweise zum Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell