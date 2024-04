Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einsatz im Mehrfamilienhauses

Suhl (ots)

In der Nacht zum Dienstag kam es in der Carl-Fiedler-Straße in Suhl zu einem größeren Polizeieinsatz. Zunächst wegen einer Ruhestörung gerufen, fuhr die Polizei vor Ort. Ein 37-Jähriger, welcher sich in der Wohnung befand, wies bereits leichte Verletzungen auf. Er befand sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation und drohte sich selbst etwas anzutun. Der Mann verschanzte sich in seinem Zimmer und konnte letztendlich in den frühen Morgenstunden durch Spezialkräfte gesichert werden. Aufgrund der sich selbst zugefügten oberflächlichen Schnittwunden brachte der Rettungswagen den 37-Jährigen ins Krankenhaus.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell