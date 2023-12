LPI-J: Polizeieinsatz in Weimar gegen illegales Abbrennen von Pyrotechnik

Weimar (ots) - Am Donnerstagvormittag befuhr eine 89jährige Peugeot-Fahrerin die Rießnerstraße in Richtung Kromsdorfer Straße. Zeitgleich befuhr ein 62jähriger BMW-Fahrer die Buttelstedter Straße stadtauswärts. Die Ampelanlage an der Kreuzung Buttelstedter Straße / Rießnerstraße war nicht in Betrieb, so dass die Peugeot-Fahrerin die Vorfahrt hätte gewähren müssen. Sie kam ihrer Wartepflicht allerdings nicht ...

