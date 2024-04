Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Ladendieb bedroht Detektiv mit Messer

Mainz (ots)

Mit einem Messer bedrohte, am gestrigen Nachmittag gegen 15:30 Uhr ein 40-jähriger Mann einen Ladendetektiv in der Mainzer Innenstadt um das Festhalten seines Mittäters zu beenden.

Zuvor beobachtete der 41-jährige Detektiv zwei Täter, wie sie in einem Warenhaus in der Mainzer Innenstadt mehrere Flaschen Parfüm in eine mitgebrachte Tüte steckten und den Verkaufsraum getrennt verließen. Der Detektiv entschied sich den Täter mit der Tüte, einen 30-Jährigen anzuhalten und auf den Diebstahl anzusprechen. Dabei entstand ein Tauziehen um die Tüte, bis der zweite Täter dies bemerkte, zurückkehrte und mit dem vorgehaltenen Messer den Detektiv bedrohte und aufforderte seinen Mittäter loszulassen. Dies befolgte der Detektiv woraufhin die beiden Personen flüchteten. Weil die Polizei unmittelbar über diese Auseinandersetzung informiert wurde und gute Beschreibungen der flüchtigen Täter vorlagen, konnten diese nur kurze Zeit später "Am Kronberger Hof" festgestellt und auch festgenommen werden. Aufgrund der Gefahr durch das Messer, waren drei Streifen der Polizeiinspektion an der Festnahme beteiligt. Insgesamt setzte die Polizei 14 Einsatzkräfte bei der Fahndung ein. Die Täter befinden sich weiterhin im polizeilichen Gewahrsam und sollen, am heutigen Tag, nach Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Es werden Ermittlungsverfahren wegen "räuberischen Diebstahls" und "Diebstahl mit Waffen" eingeleitet.

