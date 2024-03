Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Brand eines Einfamilienhauses, zwei Bewohner leicht verletzt

Steinfurt (ots)

An der Straße Wächterkamp ist am Donnerstagmorgen (07.03.24) gegen 01.40 Uhr ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Die Ursache ist bislang ungeklärt. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer im Obergeschoss aus. Dann ging das Feuer auf den Dachstuhl über, so dass dieser komplett in Flammen stand. Durch die Hitzeentwicklung riss die Klinkerfassade des Obergeschosses. Das Erdgeschoss geriet nicht in Brand. Ein Nachbar, der zuvor die Feuerwehr alarmiert hatte, half einem 92-jährigen Bewohner dabei, das Haus zu verlassen. Eine 93-jährige Bewohnerin konnte wenig später durch die Feuerwehrkräfte geborgen werden. Auch ein Hund wurde aus dem Haus gerettet. Die Geschädigten wurden vorsorglich mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Hund blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt rund 350.000 Euro. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

