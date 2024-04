Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Neustadt Auseinandersetzung auf Bahnhofplatz

Mainz - Neustadt (ots)

Über die Bundespolizei wurde gestern gegen 21:55 Uhr eine verletzte Person auf dem Bahnhofplatz gemeldet. Vor Ort wurde die verletzte Person in einem Rettungswagen angetroffen, wo eine blutende Wunde in seinem Gesicht versorgt wurde. Was war passiert? Laut Angaben des 21-jährige Mainzers hatte er an einem Kiosk auf dem Bahnhofplatz gestanden und etwas getrunken. Unvermittelt war ein Mann auf ihn zugekommen und hatte ihn mehrfach ins Gesicht getreten. Nachdem der Mainzer ihn weggestoßen hatte, war der Unbekannte in Richtung Bahnhof weggerannt. Fahndungsmaßnahmen im Bereich des Bahnhofs führten nicht zum Auffinden des Täters. Die Person konnte vom Verletzten wie folgt beschrieben werden: - männlich, ca 28 Jahre alt, ca 173 cm groß, graue Jacke

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell