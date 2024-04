Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchte Geldautomatensprengung in Partenheim

Mainz (ots)

Gegen 4:39 Uhr hörten Anwohner in Partenheim verdächtige Geräusche an einem Geldautomaten und verständigten die Polizei. Mindestens zwei Personen wurden durch Zeugen dabei beobachtet, wie sie an einem Geldautomaten offensichtlich Vorbereitungen trafen, aber möglicherweise die Tat nicht zu Ende führten und in einem dunklen PKW flüchteten. Die Polizei führt derzeit immer noch intensive Fahndungsmaßnahmen durch und hat den Bereich um den Geldautomaten gesperrt. Zur Sicherstellung, dass keine Gefahr durch mögliche Sprengmittel von dem Geldautomaten ausgeht, sind Fachkräfte des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz verständigt worden.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der heutigen Nacht oder auch in den letzten Tagen rund um den Geldautomaten gemacht haben, sich zu melden. Kriminaldauerdienst: Tel.: 06131 - 65 3633

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell