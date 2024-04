Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Stehende Person auf Fahrzeugdach

Mainz, Kaiserstraße (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug, da ein Mann auf ein Fahrzeugdach gesprungen ist. Gegen 01:30 Uhr konnte ein Bewohner der Kaiserstraße in Mainz beobachten, wie ein Mann einer dreiköpfigen Personengruppe auf einem Dach eines Autos stand und es dadurch beschädigte. Der Zeuge konnte zuvor sehen, wie ein Mann mit einem roten Pullover auf ein an der Straße geparkten BMW sprang und kurz darauf auf dem Fahrzeugdach stand. Die hinzugerufene Mainzer Polizei konnte hiernach die Personengruppe kontrollieren und die Personalien des Mannes mit dem roten Pulli feststellen. Warum der Mann auf dem Fahrzeugdach stand, wollte er den aufnehmenden Polizisten nicht sagen. Gegen den 35-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug eingeleitet.

Wer den Fall ebenfalls beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell