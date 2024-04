Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Unfallfluchten im Stadtgebiet

Mainz (ots)

Gestern kam es im Stadtgebiet Mainz zu insgesamt drei Unfallfluchten. In zwei Fällen wurden geparkte Autos beschädigt und in einem Fall kam es zu einem Unfall an einer Ampel.

Im Dorfgraben in Mainz Laubenheim wurde ein am Straßenrand geparkter schwarzer Hyundai beschädigt.

In der Holzhofstraße in Mainz Nähe Altstadt wurde ein schwarzer Mitsubishi beim Ausparken beschädigt.

Bei beiden Parkunfällen entfernten sich die Unfallverursacher, ohne den Pflichten nachzukommen.

An der Philippsschanze in Mainz Oberstadt waren zwei Autos hintereinander in Richtung An der Goldgrupe unterwegs. Der vorausfahrende graue Opel musste an einer roten Ampel stehen bleiben, wonach der dahinter befindliche Autofahrer diesem auffuhr. Der auffahrende Unfallverursacher schaute danach lediglich aus dem Fenster und äußerte, dass nichts passiert sei und fuhr weiter. Der Unfallgeschädigte konnte glücklicherweise ein Kennzeichen ablesen, weshalb die Mainzer Polizei nun weiteren Ermittlungsansätzen nachgehen kann. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Unfallfluchten hinsichtlich der Fahrzeuge oder Fahrzeugführer geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden

