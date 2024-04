POL-PPMZ: Nackenheim, nach versuchtem Raub auf Supermarkt Zeugen gesucht

Mainz (ots) - Bislang unbekannte Täter haben vermutlich am Samstagvormittag, 13.04.2024, einen weißen Audi R8 vom Gelände eines Autohauses in der Robert-Koch-Straße in Mainz-Hechtsheim gestohlen. Der Geschäftsführer des Autohauses meldete den Diebstahl der Polizei. Die Tat müsse sich während der Geschäftszeit ereignet haben, gab er an. Der Eigentümer des hochwertigen Fahrzeugs brachte den Audi am Mittwoch, ...

