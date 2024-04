POL-PPMZ: Mainz - Finthen; Randalierer tritt gegen Fahrzeuge - Außenspiegel aufgefunden

Mainz (ots) - Gestern kam es im Stadtgebiet Mainz zu insgesamt drei Unfallfluchten. In zwei Fällen wurden geparkte Autos beschädigt und in einem Fall kam es zu einem Unfall an einer Ampel. Im Dorfgraben in Mainz Laubenheim wurde ein am Straßenrand geparkter schwarzer Hyundai beschädigt. In der Holzhofstraße in Mainz Nähe Altstadt wurde ein schwarzer Mitsubishi beim Ausparken beschädigt. Bei beiden Parkunfällen ...

