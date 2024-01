POL-NE: Pkw entwendet - Zeugen gesucht

Kaarst (ots) - Am Montag (15.01.), gegen 15:20 Uhr, fuhr eine 12-Jährige mit ihrem Fahrrad über einen Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts an der Wattmannstraße in Richtung Zebrastreifen. Ein Fahrzeug, welches sich ihr näherte, verlangsamte die Fahrt, sodass das Mädchen weiterfuhr. Nach ersten Erkenntnissen streifte der Pkw die Fahrradfahrerin am Hinterrad, woraufhin diese stürzte. Die Autofahrerin entschuldigte ...

