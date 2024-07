Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Heißhunger auf Eiscreme - Polizei hat Strafverfahren eingeleitet

Den offensichtlichen Heißhunger auf Eis muss die Betreiberin eines Selbstbedienungshäuschens in der Donaustraße teuer bezahlen. Unbekannte sind zwischen Montagabend, 20.30 Uhr und Dienstagvormittag in das zum Abend hin bereits verschlossene Häuschen eingebrochen und haben über einhundert Portionen Eiscreme im Wert von über 200 Euro gestohlen. Das Polizeirevier Sigmaringen hat wegen der schamlosen und strafbaren Tat Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zum Diebstahl unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Private Wegbeleuchtung beschädigt

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen, nachdem Unbekannte eine private Wegbeleuchtung an einem Weg neben einem Mehrfamilienhaus in der Keltenstraße beschädigt haben. Durch augenscheinlich mutwilliges Verbiegen der Halterung der Leuchtkörper entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise zu der Beschädigung und den Verursachern werden unter Tel. 07571/104-0 entgegengenommen.

Pfullendorf

Uneinsichtiger Mann bis Ladenschluss in Gewahrsam genommen

Bis zum Ladenschluss um 21 Uhr musste am Mittwoch ein 45-Jähriger seinen restlichen Tag in einer Arrestzelle der Polizei verbringen, nachdem er gegen Mittag in einem Lebensmittelgeschäft in der Otterswanger Straße negativ aufgefallen war. Der Mann wurde in dem Geschäft ertappt, wie er einen Ladendiebstahl begehen wollte, diesen aber dann doch unterließ, als ihm die Sache zu unsicher wurde. Gegen den 45-Jährigen besteht bereits ein Hausverbot für das Geschäft, zusätzlich erteilten ihm die hinzugerufenen Polizeibeamten einen Platzverweis. Als der Uneinsichtige auch die polizeiliche Anweisung bereits kurze Zeit später missachtete, musste er die Beamten kurzerhand auf das Revier begleiten. Ihn erwartet nun neben einer Anzeige auch eine Rechnung für die kostenpflichtigen Stunden in der Arrestzelle.

