LPI-NDH: Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Eichsfeldkreis (ots) - Am Mittwochabend nahm die Polizei im Eichsfeld in der Zeit von 22.15 Uhr bis 23.20 Uhr gleich drei Wildunfälle auf. Eine Autofahrerin erfasste auf der Landstraße 1012 in Richtung Holungen ein Reh, welches die Fahrbahn kreuzte. Das Tier verendete am Unfallort. Auf der Landstraße 1006 zwischen Küllstedt und Wachstedt erfasste die Fahrerin eines Pkw einen Dachs, der plötzlich auf die Straße ...

mehr