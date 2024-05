LPI-NDH: Polizei sucht Besitzer dieses Rollers

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizei sucht Besitzer dieses Rollers

Sondershausen

Am Freitag, 12. April, wurden Polizeibeamte auf ein Geschehen aufmerksam, welches sich gegen 13.25 Uhr in der Conrad-Röntgen-Straße gegenüber der Polizeidienststelle ereignete. Ein Mann entwendete einen Roller, mit dem zwei Mädchen unterwegs gewesen waren. Die Polizeibeamten konnten dem polizeibekannten Täter habhaft werden, erstatteten Anzeige und stellten den gestohlenen Roller sicher. Die Kinder, die den Scooter bei sich geführt hatten, waren nicht mehr vor Ort und sind bislang unbekannt. Es handelte sich um zwei Mädchen im Alter von ca. 4 bis 5 Jahren und ca. 7 bis 9 Jahren. Eines der Kinder trug lange Haare, die zu Zöpfen geflochten waren. Das ältere Mädchen hatte lange, blonde zum Zopf gebundene Haare. Beide Kinder trugen keine Schuhe und waren in Strümpfen unterwegs. Möglicherweise wohnen sie in der Nähe der Polizeidienststelle. Die Mädchen werden gebeten, gemeinsam mit ihren Eltern zur Polizei zu kommen. Dort sollen sie befragt werden und erhalten den Scooter, bei Vorlage eines Eigentumsnachweises, zurück. Wer sonst Hinweise zu dem Geschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 zu melden.

