Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer schwer verletzt

Bad Tennstedt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch, gegen 11.20 Uhr, in Bad Tennstedt ereignete, ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Eine 65-jährige Autofahrerin fuhr in einen Kreisverkehr aus Richtung der Landstraße 1027 kommend. Dabei kam es zur Kollision mit einem Motorradfahrer, der in dem Kreisverkehr unterwegs war. Der 69-Jährige kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

