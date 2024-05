Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrer bei Unfall verletzt

Nordhausen (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 4.45 Uhr, befuhr eine 39-jährige Autofahrerin die Straße aus Richtung Hain kommend in Richtung Bundesstraße 4. Auf Höhe der Einmündung kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Auto eines 35-Jährigen, der die B4 aus Richtung Nordhausen in Richtung Sondershausen befuhr. Der 39-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Die Straße war vorübergehend voll gesperrt.

