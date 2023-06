Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alleinunfall mit flüchtigen Fahrzeugführer

Hamm-Pelkum (ots)

Nach einem Alleinunfall auf der Alten Landwehrstraße am Samstag, 24. Juni, flüchtete der Fahrzeugführer vom Unfallort. Gegen 07.40 Uhr befuhr ein 29-jähriger mit seinem VW die Alte Landwehrstraße in Fahrtrichtung Westen, als er nach links von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug landete in einem Graben. Vor Ort konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden, dass der Fahrzeugführer erheblich verletzt ist. Daher wurden für eine Suche Flächenhunde, eine Drohne sowie ein Mantrailer Hund der Feuerwehr eingesetzt. Ermittlungen ergaben während der Suche den Hinweis, dass es dem Fahrzeugführer gut gehe und er sich bei der Polizei melden wird. Der VW wurde sichergestellt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 12000 Euro. Hinweise zu dem Unfallgeschehen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell