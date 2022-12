Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Audi Q5 entwendet - 30.000 Euro Schaden

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Galgenbreite

04.12.2022, 14.30 Uhr - 05.12.2022, 11.00 Uhr

Ein grauer Audi Q5 wurde in der Nacht zum Montag in der Straße Galgenbreite entwendet. Der rechtmäßige Eigentümer hatte sein fünf Jahre altes Fahrzeug am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr ordnungsgemäß verschlossen in einer Parkbucht der Straße Galgenbreite, im Bereich zwischen den Straße Wachtkamp und Ritterstraße abgestellt.

Als er am Montagmorgen gegen 11.00 Uhr sein Fahrzeug benutzen wollte, stellte er fest, dass der Wagen verschwunden war.

Durch den Diebstahl haben ihm die unbekannten Autodiebe einen Schaden von rund 30.000 Euro zugefügt.

Die Polizei hat den Kraftfahrzeugdiebstahl aufgenommen und hofft darauf, dass Anwohner, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise, bitte an das Polizeikommissariat Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

