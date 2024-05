LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Einbruch in Bratwurstverkaufsstand

Bad Langensalza (ots) - Mehrere Hundert Bratwürsten sowie Rostbrätel und weitere Lebensmittel und Getränke erbeuteten Unbekannte in Bad Langensalza. Zwischen Montagabend, 18.15 Uhr, und Dienstagmorgen, 9.45 Uhr, drangen die bislang unbekannten Diebe in einen Bratwurstverkaufsstand am Lindenbühl ein. Unt Die Höhe des Beuteschadens beläuft sich auf einen Wert im vierstelligen Bereich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei ...

