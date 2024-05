Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann in Gewahrsam genommen

Mühlhausen (ots)

Wegen mehrerer Delikte ermittelt die Polizei in Mühlhausen seit der vergangenen Nacht gegen einen 35-jährigen Mann. Er steht im Verdacht, die Fahrzeugspiegel etlicher Autos, die auf einem Parkplatz in der Straße Erfurter Höhle abgestellt waren, beschädigt zu haben. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 9000 Euro. Zuvor beleidigte der polizeibekannte Täter eine Mitarbeiterin des Klinikums. Da er weitere Straftaten androhte, wurde er durch die eingesetzten Beamten in Unterbindungsgewahrsam genommen. Die Ermittlungen dauern an.

