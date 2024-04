BPOL NRW: Bundespolizei stoppt 5 Jugendliche bzw. Heranwachsende bei der Einfuhr von Plagiaten im Wert von ca. 15.000 Euro

Düsseldorf (ots) - In den frühen Morgenstunden des Sonntages (14. April), um 05.45 Uhr nahmen eingesetzte Beamte der Bundespolizei einen Mann (24) im Düsseldorfer Hauptbahnhof fest. Das Amtsgericht Langenfeld suchte per Haftbefehl nach ihm. Er wurde an die nächste Justizvollzugsanstalt übergeben. Beamte der Bundespolizei kontrollierten den 24-jährigen Deutschen ...

mehr