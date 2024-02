Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Einbruch in ein Zweifamilienhaus

Saerbeck (ots)

Am Samstag (03.02.24) in der Zeit von 19.20 Uhr bis 22.30 Uhr haben Unbekannte die Terrassentür eines Zweifamilienhauses an Niehoffs Blaike aufgebrochen und sind so in das Haus gelangt. Im Gebäude durchwühlten sie sämtliche Räume und das Mobiliar. Entwendet wurde unter anderem eine niedrige vierstellige Bargeldsumme. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben zur Tat machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Emsdetten unter 02572/9306-4415 zu melden.

