POL-ST: Mettingen, Brände an Raalter Straße, verdächtige Person

Mettingen (ots)

Auf einem Spielplatz und an einem Grundstück an der Raalter Straße hat es am Freitagvormittag (02.02.24) zwei kleinere Brände gegeben. Zeugen beobachteten einen Jugendlichen, der sich verdächtig verhielt. Die Polizei ermittelt. Gegen 09.30 Uhr wurde ein Feuer auf dem Spielplatz gemeldet. Ein Spielgerät brannte. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Gegen 11.00 Uhr beobachten zwei Zeugen, wie sich der Unbekannte an einem Grundstück nahe des Spielplatzes auffällig verhielt. Als die Zeugen sich näherten, erkannten sie, dass ein Holzzaunelement brannte. Der Unbekannte flüchtete, an der Straße "Bushof" stieg er auf ein schwarzes Rad und fuhr in Richtung Nierenburger Straße. Der Jugendliche war etwa 15 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß. Er hatte blonde Haare und trug eine Brille, eine schwarze Jacke, eine Jeans und ein mintgrüne Wintermütze. Die Polizei nimmt weitere Hinweise entgegen bei der Wache in Ibbenbüren unter 05451/591-4315.

