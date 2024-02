POL-ST: Lienen, Einbruch in Supermarkt, Täter machen Beute

Ibbenbüren (ots) - In der Zeit von Freitag (03.02.24), 23.00 Uhr und Samstag (04.02.24), 11.30 Uhr ist in ein Restaurant in Ibbenbüren am Neumarkt eingebrochen worden. Unbekannte Täter beschädigten eine Glasscheibe einer Seiteneingangstür und gelangten so in das Gebäude. In dem Restaurant befinden sich zwei Thekenbereich, die beide durchwühlt wurden. Über Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Die Polizei hat die ...

