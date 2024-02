Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Täter brechen in zwei Häuser ein, Bargeld entwendet

Greven (ots)

Bewohner eines Einfamilienhauses an der Schäferstraße sind am Samstagabend (03.02.24) bei ihrer Rückkehr nach Hause böse überrascht worden. Bei ihnen war in der Zeit zwischen 14.15 Uhr und 22.15 Uhr eingebrochen worden. Unbekannte Täter beschädigten das Fenster einer Tür und gelangten so ins Haus. Sie durchwühlten mehrere Räume und suchten nach Wertgegenständen. Ein mittlerer vierstelliger Bargeldbetrag wurde gestohlen. In der Zeit zwischen 13.30 und 22.45 Uhr wurde ein weiteres Haus in Greven an der Aldruper Straße (nahe Burg Schöneflieht) aufgebrochen. Unbekannte Täter hebelten eine Terrassentür auf. Es wurden Mobiltelefone und Schmuck aus dem komplett durchwühlten Haus gestohlen. Die Polizei ermittelt zu beiden Einbrüchen und nimmt Hinweise unter 02571/928-4455 entgegen.

