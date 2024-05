Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertiges E-Bike entwendet

Mühlhausen (ots)

Am Mittwoch hatten es Diebe in Mühlhausen auf mehrere Fahrräder abgesehen. Zwischen 9.45 Uhr und 15.30 Uhr entwendeten sie in der Langensalzaer Landstraße nahe des Klinikums ein E-Bike, welches mit einem Schloss gesichert abgestellt war. Der oder die Täter versuchten weitere Fahrräder zu entwenden, bei denen die Fahrradschlösser beschädigt wurden. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein E-Bike des Herstellers Harley Davidson im Wert von mehreren Tausend Euro. Wer Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des entwendeten E-Bikes geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0125122

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell