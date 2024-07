Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Beuron / Hausen im Tal

Fahrkartenkontrolleur bedroht

Weil sie sich in einem Zug zwischen Sigmaringen und Hausen im Tal weigerten, in Verbindung mit ihrem personalisierten Ticket einen Ausweis vorzuzeigen, wurden am Donnerstagabend zwei 21-Jährige von einem Fahrkartenkontrolleur gestoppt. Als sich der Kontrolleur dem Duo in den Weg stellte, zeigte sich einer der beiden äußerst aggressiv, zückte ein Teppichmesser und bedrohte den Mitarbeiter. Das Duo flüchtete, konnte von einer Polizeistreife jedoch kurze Zeit später gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung der Personen fanden die Beamte auch das Teppichmesser auf und stellten es sicher. Ein Strafverfahren wegen Bedrohung wurde eingeleitet.

Beuron

Polizei sucht weiterhin nach vermisster 75-Jährigen

Die Polizei ist weiterhin auf der Suche nach der vermissten 75-Jährigen Ursula R. aus Beuron (siehe Pressemitteilung von 28.06.: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5811752). Auch erneute Suchaktionen, zuletzt mit mehreren Spürhunden am gestrigen Donnerstag, haben nicht zum Auffinden der Vermissten geführt. Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort oder Verbleib von Ursula R. geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 auf dem Kriminalkommissariat in Sigmaringen zu melden.

Gammertingen

Streitigkeiten - Mann per Haftbefehl ausgeschrieben

Zu eskalierenden Streitigkeiten zwischen Bekannten sind am Donnerstagmorgen kurz vor 6 Uhr Einsatzkräfte des Polizeireviers Sigmaringen ausgerückt. Die Beamten nahmen den Sachverhalt, bei dem es zu verbalen Bedrohungen und Beleidigungen gekommen sein soll, auf und nahmen einen 33-Jährigen fest. Der europäische Staatsbürger war von seinem Heimatland aufgrund eines dortigen Ermittlungsverfahrens zur Festnahme ausgeschrieben. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen einem Haftrichter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen zu den Streitigkeiten und den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern derweil an.

Sigmaringendorf / Meßkirch / Sigmaringen (Landkreis Sigmaringen)

Unwetter

Zu mehreren unwetterbedingten Einsätzen ist die Polizei am Donnerstagabend im Landkreis Sigmaringen ausgerückt. Während in Laucherthal bei Sigmaringendorf ein dickerer Ast von einem Baum abgerissen wurde und in einem darunter geparkten Lkw-Auflieger stecken blieb, verlor auf der L 196 zwischen Leibertingen und Rohrdorf eine Suzuki-Fahrerin in einer Kurve die Kontrolle über ihren Wagen. Sie rutschte auf der nassen Fahrbahn gegen eine Leitplanke und geriet beim Gegenlenken auf einen begrünten Steilhang. Der Suzuki kippte zur Seite und blieb auf der Fahrerseite liegen. Der Sachschaden am Pkw wird auf rund 10.000 Euro beziffert. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer, dessen Sattelauflieger von einem Ast getroffen wurde, blieb in der Fahrerkabine unverletzt. In beiden Fällen war auch die örtliche Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Bei einer wohltätigen Laufveranstaltung in Sigmaringen wurden mehrere Bauzäune umgeweht und dabei zumindest vier daneben geparkte Fahrzeuge in Form von Kratzern und Dellen beschädigt. Verletzt wurde auch hier niemand.

Pfullendorf

Wirtschaftlicher Totalschaden und drei Leichtverletzte bei Unfall - Pkw kippt um

Wirtschaftlicher Totalschaden von mehreren 10.000 Euro und drei Leichtverletzte sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen auf der L 280 zwischen Denkingen und Ostrach. Ein 61-Jähriger wollte mit seinem VW gegen 6.45 Uhr von der Kreisstraße aus Richtung Hahnennest / Pfullendorf auf die Landesstraße abbiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Mercedes-Fahrer, der von Ostrach in Richtung Denkingen unterwegs war und erfasste diesen frontal auf der Beifahrerseite. Durch den wuchtigen Aufprall geriet der Mercedes ins Schleudern und kippte am Fahrbahnrand zur Seite. Sowohl der Unfallverursacher als auch die beiden Insassen im Mercedes zogen sich glücklicherweise lediglich leichtere Verletzungen zu, ein Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die beiden erheblich beschädigten Pkw mussten abgeschleppt werden.

