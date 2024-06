PP Ravensburg: Polizei bittet die Öffentlichkeit um Hinweise zu vermisster 75-Jähriger

Bad Saulgau (Landkreis Sigmaringen) (ots) - Entgegen der Angaben in unserer Pressemitteilung zum Bahnunfall in Bad Saulgau (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5811197 ) war der Fiat-Fahrer nicht von Hochberg in Richtung Schwarzenbach, sondern von Schwarzenbach in Richtung Hochberg unterwegs. Wir bitten das Versehen zu entschuldigen! Rückfragen bitte an: ...

