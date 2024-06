Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 27.06.2024

Aulendorf (Landkreis Ravensburg) (ots)

Tatverdächtiger nach Brand in Untersuchungshaft

Nach dem Brand eines Wohnhauses in der Schussenrieder Straße (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5810290) hat die Polizei einen 36-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, am frühen Mittwochmorgen in dem städtischen Wohngebäude nach einem Streit mit einer Mitbewohnerin vorsätzlich ein Feuer gelegt zu haben. Durch die Flammen im ersten Obergeschoss war der Flur und das Treppenhaus verraucht und überhitzt, weshalb mehrere Bewohner aus den oberen Stockwerken die Treppe nicht mehr nutzen konnten. Die Freiwillige Feuerwehr rettete die Personen mittels Dreh- und Steckleiter. Der alkoholisierte 36-Jährige wurde durch Rauchgas verletzt und kurzzeitig in einer Klinik behandelt. Teilweise sind die Wohnungen im Gebäude bis auf Weiteres nicht bewohnbar, weshalb die Stadt einige Bewohner anderweitig unterbrachte. Der 36-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der schweren Brandstiftung. Der Tatverdächtige befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt.

Oberstaatsanwältin Christine Weiss, Tel. 0751/806-1337

Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell