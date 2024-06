Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Kind bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag um kurz nach 9 Uhr ist in der Holbeinstraße ein 11 Jahre alter Junge verletzt worden. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker fuhr aus einer Garage aus und übersah den Bub offenbar. Dieser leitete eine Vollbremsung ein, prallte gegen eine Parkbank und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. An seinem Fahrrad, das nach dem Sturz nicht mehr fahrbereit war, entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Der bislang unbekannte Fahrzeuglenker, der den Sturz möglicherweise nicht wahrgenommen hat, fuhr weiter. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Lenker des mutmaßlich roten Fahrzeugs mit RV-Kennzeichen geben können, mögen sich beim Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 melden.

Weingarten

Autofahrer kollidiert mit Fußgängerin - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Zu einem Verkehrsunfall am Montag kurz nach 10 Uhr in der Friedhofstraße sucht das Polizeirevier Weingarten Zeugen. Ein 70-jähriger Renault-Fahrer bog von der Liebfrauenstraße kommend nach rechts in die Friedhofstraße ein. Dort trat eine 76 Jahre alte Fußgängerin unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde vom Renault erfasst. Die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Renault entstand geringer Sachschaden. Da die beiden Beteiligten widersprüchliche Angaben, insbesondere zur Nutzung des dortigen Fußgängerüberwegs, machten, bittet die Polizei unter Tel. 0751/803-6666 etwaige Zeugen, sich zu melden.

Aulendorf

Mann beißt Polizisten

Offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand hat sich ein 39-jähriger Mann befunden, der sich am Dienstag kurz vor 19.30 Uhr aggressiv gegenüber Passanten in der Safranmoosstraße gezeigt hat. Auch gegenüber zwei alarmierten Polizeistreifen war der Mann verbal aggressiv und beleidigte die Beamten fortlaufend. Diese nahmen den deutlich alkoholisierten 39-Jährigen aufgrund seines Zustands in Gewahrsam. Während der weiteren Maßnahmen warf der Mann weiter mit Beleidigungen um sich. Auf dem Weg in die Arrestzelle biss der 39-Jährige einem Polizeibeamten in den Finger und verletzte eine weitere Polizistin durch Kratzen. Auf dem weiteren Transport in eine Fachklinik bespuckte er eine Beamtin und beleidigte die Polizeikräfte fortwährend. Er muss nun mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen.

Aulendorf

Rettungskräfte evakuieren Bewohner aus brennendem Wohnhaus

Aus noch nicht geklärter Ursache hat sich am frühen Mittwochmorgen kurz nach 2 Uhr ein Brand in einem Mehrparteienhaus in der Schussenrieder Straße entwickelt. Rettungskräfte evakuierten die Bewohner des Hauses, von denen mehrere Personen zudem von der Freiwilligen Feuerwehr mittels Leiter gerettet werden mussten. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt dabei ein Bewohner leichte Verletzungen durch Rauchgas. Die Feuerwehr war mit rund 50 Wehrleuten, der Rettungsdienst mit 22 Einsatzkräften und 12 Fahrzeugen am Brandort eingesetzt. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, dürfte sich aber im sechsstelligen Euro-Bereich bewegen. Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und schließt Brandstiftung nicht aus. Die Ermittlungen dauern an.

Wangen

Vorfahrt missachtet - Unfall

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Dienstag kurz nach 7 Uhr bei Niederwangen ist eine Person leicht verletzt worden. Eine 55 Jahre alte Peugeot-Fahrerin wollte von der L 333 kommend nach links auf die Landesstraße in Richtung Wangen abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 22-Jährigen, der mit seinem VW Transporter in Richtung Neuravensburg unterwegs war. Bei der wuchtigen Kollision wurde die 55-Jährige leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 22-Jährige blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt, wurde jedoch vorsorglich ebenfalls in einer Klinik untersucht. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt gut 20.000 Euro. Der Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport.

Vogt

Blitz schlägt in Einfamilienhaus ein

Der Dachstuhl eines Wohnhauses in Reich ist am Mittwoch kurz nach 9 Uhr mutmaßlich durch einen Blitzeinschlag in Brand geraten. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs zogen Unwetter über die Region. Der Dachstuhl fing Feuer und brach teilweise in sich zusammen. Die Freiwillige Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und über 30 Einsatzkräften vor Ort und löschte die Flammen rasch. In der Folge deckten die Wehrleute das Dach ab, um weitere Glutnester zu beseitigen. Der Sachschaden wird auf mehrere 10.000 Euro beziffert. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Leutkirch

Einbruchsversuch

Von seinem Vorhaben abgelassen hat ein Einbrecher, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versucht hat, in ein Amtsgebäude in der Wangener Straße einzubrechen. Der Unbekannte versuchte, eine Tür an der Gebäuderückseite gewaltsam aufzubrechen, scheiterte jedoch an den Sicherheitsvorkehrungen. Er hinterließ dennoch einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen versuchten Einbruchs und nimmt Hinweise zur Tat unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

