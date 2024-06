Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Pkw aus dem Verkehr gezogen

Etwa ein Dutzend erhebliche Mängel wies ein Pkw auf, den die Verkehrspolizei Sigmaringen nach einer Kontrolle am Dienstagvormittag aus dem Verkehr gezogen hat. Da der Ford in einem desolaten Zustand war, führten die Beamten das Fahrzeug einer Untersuchungsstelle vor. In der Folge wurde der Wagen stillgelegt. Unter anderem wies der Pkw diverse Durchrostungen an wesentlichen Fahrzeugteilen auf, zudem waren die Vorderreifen bis auf die Stahlkarkasse abgefahren. Die 55 Jahre alte Halterin des Wagens, die auch Fahrerin des Ford war, muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Punkt im Verkehrssünderregister rechnen.

Mengen

Bei Ausweichmanöver in Wassergraben gerutscht

Bei einem Ausweichmanöver am Dienstagnachmittag gegen 14.15 Uhr in der Granheimer Straße ist ein Autofahrer in einen Wassergraben gerutscht und hat an seinem Mercedes Sachschaden von rund 2.000 Euro angerichtet. Der 38-Jährige wollte an einer Engstelle, an der Autos geparkt standen, vorbeifahren und gleichzeitig Platz für eine entgegenkommende VW-Fahrerin machen. Dabei übersah er offensichtlich, dass in dem rechten Grünstreifen ein Wassergraben verläuft und rutschte dort hinein. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Mercedes-Fahrer kümmerte sich für seinen Wagen um einen Abschleppdienst.

Pfullendorf

Mann leistet erneut Wiederstand

Erneut hat ein 36-Jähriger Widerstand geleistet, gegen den für den Bereich des alten Ärztehauses in der Alten Postgasse ein Hausverbot besteht. Nachdem der Mann an der Unterkunft auftauchte, negativ auffiel und zwei Wackersteine in die Hand nahm, rückten Beamte des Polizeipostens Pfullendorfs und der Polizeihundeführerstaffel aus. Als er von den Einsatzkräften überwältigt und in Gewahrsam genommen wurde, leistete der 36-Jährige Widerstand gegen die Maßnahmen. Er wurde in der Folge in eine Arrestzelle auf einem Polizeirevier gebracht. Ihn erwarten nun weitere Strafanzeigen.

Mengen

Auf Handy geschaut - Radfahrer fährt auf geparkten Pkw auf

Sachschaden von rund 1.000 Euro hat ein Kind auf einem Fahrrad verursacht, als es am Dienstagvormittag in der Bremer Straße auf sein Handy anstatt auf den Verkehr geblickt hat. Der Radler fuhr auf einen geparkten VW auf und setzte seine Fahrt nach dem Aufprall fort. Eine Videokamera zeichnete den Verkehrsunfall auf, sodass die Schadensregulierung im Nachgang veranlasst werden konnte. Glücklicherweise hatte der Unfall keine schwereren Folgen.

