Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Sandweier -Diebstähle aus mehreren Pkw

Baden-Baden, Sandweier (ots)

Am Freitagmorgen meldeten sich bisher neun Fahrzeugbesitzer aus Sandweier bei der Polizei und gaben an, dass ihre Fahrzeuge, die vor ihren Wohnungen abgestellt waren, von Unbekannten geöffnet und teilweise Gegenstände aus diesen entwendet wurden. Zu Sachschäden soll es bei der Öffnung der Türen augenscheinlich nicht gekommen sein. Neben einem niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag wurden Sonnenbrillen, Sportschuhe und EC-Karten entwendet. Aufgrund der Häufigkeit der angezeigten Fälle geht die Polizei in Baden-Baden von weiteren Anzeigen aus. Betroffene Personen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesen Diebstählen machen können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 07221 680 - 120 melden.

/vo

