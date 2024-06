Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfallflucht

Auf rund 1.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker im Zeitraum zwischen Sonntag, 13 Uhr und Montag, 8.40 Uhr an einem VW in der Galgenhalde verursacht hat. Der Unbekannte touchierte den VW mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken und fuhr weg, ohne sich um die Unfallaufnahme zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Motorradfahrer übersehen - Unfall

Leicht verletzt wurden die beiden Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 7.45 Uhr auf der L 325. Eine 44 Jahre alte VW-Fahrerin wollte von dem Gemeindeverbindungsweg von Groppach nach links in Richtung Ravensburg abbiegen. Dabei übersah sie einen von Ravensburg kommenden 37-jährigen Motorradfahrer. Dieser kollidierte mit der linken Seite des VW und stürzte durch den wuchtigen Aufprall. Der Rettungsdienst brachte beide Beteiligten ins Krankenhaus. Sowohl am VW als auch an der BMW entstand jeweils Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die Fahrzeuge.

Weingarten/Baindt

Motorroller gestohlen

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Sonntagabend bis Montagnachmittag zwei Kleinkrafträder entwendet. In der Nacht von Sonntag auf Montag stahlen die Diebe einen weißen Motorroller des Herstellers Peugeot aus einem Hofraum in der Buchenstraße. Einen Piaggio-Motorroller entwendeten die Täter am Montagnachmittag zwischen 13 und 15 Uhr von einem privaten Stellplatz in der Laurastraße. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Wangen

Lkw streift Ast - Unfall ist die Folge

Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer hat am Montag kurz vor 11.30 Uhr in der Bodenseestraße einen herabhängenden Ast gestreift, der in der Folge auf einen nachfolgenden Pkw gefallen ist. Die 31 Jahre alte Lenkerin blieb dabei glücklicherweise unverletzt, an ihrem Opel entstand jedoch Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der Fahrer des Lkw, an dessen Auflieger der Ast ebenfalls Schaden verursacht haben dürfte, fuhr weiter. Eine alarmierte Polizeistreife schließt nicht aus, dass der Lkw-Fahrer den Unfall nicht bemerkt hat. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Lkw oder dessen Fahrer geben können, mögen sich unter Tel. 07522/984-0 bei den Ermittlern melden.

Wangen

Mann sorgt für mehrere Polizeieinsätze

Ein 26-Jähriger hat die Polizei am Montagabend auf Trab gehalten. Zunächst wurden die Beamten alarmiert, weil der 26-Jährige in einem Wohnheim im Bahnhofweg randalierte. Die Beamten konnten den unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehenden Mann zunächst beruhigen. Kurz vor 22 Uhr mussten die Polizisten allerdings wieder anrücken. Nach einem Streit mit einem Mitbewohner schlug der 26-Jährige diesem ins Gesicht. Der 47-Jährige musste in der Folge im Krankenhaus behandelt werden. Da der 26-Jährige ebenfalls Verletzungen aufwies, die medizinisch versorgt werden mussten, nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam und brachten ihn in eine Klinik. Während der folgenden Untersuchung wehrte sich der 26-Jährige, beleidigte und bespuckte die eingesetzten Beamten. Er wurde schließlich aufgrund seines psychischen Zustandes in eine Fachklinik gebracht. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ermittelt.

Kißlegg

Auto überschlägt sich bei Unfall

Auf einen geparkten Wagen ist am Montag gegen 7.45 Uhr in der Schlossstraße ein 31-jähriger Audi-Fahrer aufgefahren. Durch den wuchtigen Aufprall stellte sich der Audi auf, überschlug sich und kam auf der Seite zum Liegen. Der 31-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Sachschaden am Toyota rund 5.000 Euro beträgt, wird dieser am Audi auf rund 15.000 Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme war die Schlossstraße zeitweise komplett gesperrt.

Isny

Fahrzeuge stoßen im Begegnungsverkehr zusammen - Polizei sucht Zeugen

Glücklicherweise unverletzt blieben zwei Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz vor 7 Uhr auf der B 12 zwischen Schweinebach und Dorenwaid. Der 21 Jahre alte Lenker eines BMW, der hinter einem Linienbus in Richtung Lindau fuhr, scherte leicht aus, um den Gegenverkehr zu beobachten. In diesem Moment kam ein 46-Jähriger mit seinem Daimler entgegen. Die beiden Fahrzeuge streiften sich, der BMW wurde durch die wuchtige seitliche Kollision nach rechts von der Fahrbahn geschleudert. Der Daimler prallte in die Seitenleitplanke und kam im weiteren Verlauf ebenfalls neben der Fahrbahn zum Stehen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 32.000 Euro. Der Abschleppdienst barg die beiden Pkw. Die Freiwillige Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und rund 35 Wehrleuten am Unfallort zur Absperrung und Reinigung der Fahrbahn eingesetzt. Die B 12 war während der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt, es kam zu entsprechenden Behinderungen im Berufsverkehr. Der Polizeiposten Isny bittet etwaige Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 07562/97655-0 zu melden.

Leutkirch

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein 29 Jahre alter Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Montag gegen 20.30 Uhr in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Triumph-Fahrer beschleunigte sein Motorrad am Ortsausgang der Ottmannshofer Straße, verlor dabei die Kontrolle über die Maschine und kam ins Schleudern. Schließlich kam der 29-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Laterne. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 12.000 Euro beziffert. Die Freiwillige Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften am Unfallort eingesetzt.

Aitrach

Fußgängerin nach Unfall verstorben

Nachdem am Sonntagnachmittag eine 92-Jährige vom Pkw eines 34-Jährigen erfasst wurde (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5808380), ist die Frau am Montag ihren schweren Verletzungen erlegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell