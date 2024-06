Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Fahrzeug überschlägt sich - eine Person schwer verletzt

Mehrfach überschlagen hat sich am Sonntagmittag ein Pkw auf der B 31 N im Bereich der Abfahrt Friedrichshafen-Nordwest. Der 31-jährige Fahrer verlor beim Spurwechsel die Kontrolle über seinen VW, geriet ins Schlingern und prallte in die Schutzplanke. Nach der Kollision kam der Wagen von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf der angrenzenden Grünfläche mehrmals. Während vier der Fahrzeuginsassen durch einen Rettungsdienst vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht wurden, musste ein 21-Jähriger schwer verletzt von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Bei dem Verkehrsunfall entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 15.000 Euro, während der Unfallaufnahme war die B 31 N zeitweise in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Neukirch

In landwirtschaftliches Gebäude eingebrochen

In ein landwirtschaftliches Gebäude im Bereich Litzelmannshof haben zwischen Freitagabend und Samstagabend Unbekannte eingebrochen. Die Täter brachen eine Hintertüre des Gebäudes auf und entwendeten Maschinen im Wert mehrerer tausend Euro. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen und nimmt Hinweise von Personen, die am vergangenen Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Frickingen

Autofahrer fährt nach Blechschaden davon - Ermittlungen wegen Unfallflucht

Geringerer Blechschaden ist am Sonntagnachmittag an einer Tankstelle in der Landstraße entstanden, als der Wagen eines 80-Jährigen zurückrollte und leicht gegen einen dahinterstehenden Kia prallte. Auf den Unfall und den Sachschaden von wenigen hundert Euro angesprochen, zeigte der Verursacher jedoch kein Interesse an der Schadensregulierung und fuhr davon. Eine Polizeistreife suchte den Senior kurze Zeit später zu Hause auf und konfrontierte ihn mit seinem Verhalten. Weil er einfach davongefahren ist, kommt nun eine Anzeige wegen Unfallflucht auf den 80-Jährigen zu.

