Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unbekannte machen sich an Snackautomat zu schaffen

Auf rund 1.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den bislang unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag an einem Snackautomaten in der Straße "Am Bahnhof" hinterlassen haben. Die Unbekannten versuchten, den Automaten aufzubrechen, was jedoch misslang. Die Polizei ermittelt wegen versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise.

Baienfurt

Jugendliche brechen durch Oberlicht ein

Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten, haben am Sonntag gegen 15.45 Uhr zwei 14 Jahre alte Jugendliche erlitten. Einer der Jungen kletterte auf das Dach einer Schule in der Ravensburger Straße und stürzte durch ein provisorisch abgedecktes Oberlicht mehrere Meter tief in das Gebäudeinnere. Ein Gleichaltriger wurde auf den Sturz aufmerksam, stieg seinem Kumpel hinterher und sprang ebenfalls durch das Oberlicht, um diesem zu Hilfe zu kommen. Die Jungen konnten sich durch eine Nottür ins Freie retten. Ein Krankenwagen brachte die beiden 14-Jährigen in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Weingarten hat Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet.

Wolfegg

Fahrzeuge prallen zusammen - hoher Sachschaden

Unverletzt blieben glücklicherweise zwei Autofahrer, die am Samstag kurz nach 21 Uhr auf der L 314 zusammengestoßen sind. Ein 45 Jahre alter Dacia-Fahrer wollte die Landessstraße an der Mennisweiler Kreuzung geradeaus in Richtung Molpertshaus überqueren und übersah dabei eine vorfahrtsberechtige Audi-Fahrerin. Die beiden Fahrzeuge kollidierten in der Kreuzungsmitte, wobei jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro entstand. Abschleppunternehmen luden die Wagen auf.

Leutkirch

Fahrerin kommt von Fahrbahn ab und durchbricht Leitplanke

Offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme ist am Montag kurz nach 5 Uhr eine 43 Jahre alte Nissan-Fahrerin von der Fahrbahn abgekommen. Die Frau war auf der B 465 zwischen Leutkirch und Reichenhofen unterwegs und kam auf Höhe Haid nach links von der Straße ab. Dort durchbrach sie eine Leitplanke und stürzte mit ihrem Wagen mehrere Meter tief einen Abhang hinunter. Dabei überschlug sich das Fahrzeug mehrmals und kam auf der Seite zum Liegen. Eine alarmierte Polizeistreife befreite die 43-Jährige aus dem Fahrzeugwrack. Sie wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Wagen.

Aitrach

Pkw-Fahrer erfasst Fußgängerin

Lebensbedrohliche Verletzungen hat eine 92 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 16.15 Uhr in der Hauptstraße erlitten. Aus noch ungeklärter Ursache kam ein 34-jähriger VW-Caddy-Lenker in der Ortsdurchfahrt mit seinem Wagen auf den Gehweg. Dort erfasste er die Fußgängerin, die durch die Wucht des Aufpralls gegen ein geparktes Fahrzeug geschleudert wurde und zu Boden fiel. Der Wagen des 34-Jährigen beschädigte im weiteren Verlauf noch einen Gartenzaun, bevor er zum Stillstand kam. Ein Rettungswagen brachte die Seniorin mit schwersten Verletzungen in eine Klinik. Der 34-Jährige erlitt einen Schock und wurde am Unfallort von einem Kriseninterventionsteam betreut. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg ordnete ein unfallanalytisches Gutachten an. Die Polizei stellte den VW Caddy, an dem Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand, sicher. Der Schaden am Zaun wird auf rund 2.500 Euro beziffert. Die Ermittlungen des Verkehrsdienstes Kißlegg bezüglich der Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell