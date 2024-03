Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchter Raubüberfall auf Tankstelle: Polizei sucht Zeugen nach Tat in Lünen-Horstmar

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0325

Ein Raubüberfall auf eine Tankstelle in Lünen scheiterte am Montagabend in Lünen. Die mit einer Schusswaffe bedrohte Angestellte flüchtete in einen Nebenraum - die Täter liefen davon. Mit der Bitte um Hinweise wendet sich die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Dortmund an mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder ein Fluchtfahrzeug gesehen haben.

Ein bis zu 25 Jahre alter Mann betrat die Tankstelle gegen 20:35 Uhr. Der Täter bedrohte die Angestellte mit einer schwarzen Schusswaffe und forderte Geld. Zeitgleich hielt sich ein weiterer Mann im Eingangsbereich der Tankstelle auf. Offenbar beobachtete dieser Komplize den Bereich. Die Kassiererin gab kein Geld heraus. Stattdessen lief sie in einen Nebenraum.

Die Polizei fahndete sofort, konnte jedoch keine Tatverdächtigen ermitteln. Die Täterbeschreibungen:

Täter 1 (mit kurzer schwarzer Schusswaffe): 1,65 bis 1,75 Meter groß, schlank, maximal 25 Jahre alt, schwarze Daunenjacke, schwarze Mütze oder Kapuze, Loop-Schal mit Skelett-Symbolen, blaue Jeans, schwarz-weiße Sneaker.

Täter 2 (Aufpasser): Schwarze Jacke, schwarze Kapuze oder Mütze, schwarze Hose, schwarz-weiße Sneaker.

Die Männer flüchteten in eine unbekannte Richtung. Die Polizei fragt: Wer hat in der Nähe der Tankstelle an der Preußenstraße 106 in Lünen-Horstmar zwei Verdächtige Männer gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell