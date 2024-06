Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau / Sigmaringen

Tankbetrug - Bei Durchsuchung Beweismittel sichergestellt

Nicht aufgegangen ist die Rechnung eines 19-Jährigen, der im Verdacht steht, zwischen Februar und Juni in insgesamt acht Fällen an Tankstellen in Herbertingen, Sigmaringendorf, Bad Saulgau und Biberach Tankbetrug begangen zu haben. Der Tatverdächtige wurde jeweils von Überwachungskameras dabei aufgezeichnet, wie er seinen Wagen betankte und anschließend ohne zu zahlen davonfuhr. An dem Pkw hatte er dabei ein falsches Kennzeichen angebracht, weshalb der Vorwurf auch auf Urkundenfälschung lautet. Bei einer geplanten Durchsuchung, für die von der Staatsanwaltschaft Ravensburg beim zuständigen Gericht ein Durchsuchungsbefehl beantragt wurde, stellten Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau bei dem 19-Jährigen und in dessen Wagen relevante Beweismittel sowie das falsche Kennzeichen sicher. Der junge Mann wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen. Insgesamt entstand den Tankstellen ein Schaden von knapp unter 1.000 Euro.

Bad Saulgau

Polizei ermittelt gegen Teenager wegen Fahrraddiebstahls

Wegen des Diebstahls eines Fahrrads ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau gegen einen Teenager. Die Jugendliche steht demnach im Verdacht, zwischen Freitagmittag und Montagmittag ein Fahrrad gestohlen zu haben, das an dem Fahrradabstellplatz einer Schule in der Geschwister-Scholl-Schule angeschlossen war. Als Angehörige des bestohlenen Kinds später auf eine Online-Verkaufsanzeige aufmerksam wurden, stellten die Beamten die Tatverdächtige und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen sie ein.

Herdwangen

Motorradfahrer wird bei Auffahrunfall über Pkw geschleudert

Über einen Pkw geschleudert wurde ein Motorradfahrer bei einem Auffahrunfall am Montagabend kurz nach 17.15 Uhr am Ortsende Herdwangen in Richtung Ebratsweiler. Der 59 Jahre alte Zweiradfahrer bemerkte zu spät, dass zwei Pkw vor ihm an einer Verkehrsinsel angehalten hatten, um eine Fußgängerin queren zu lassen. Er prallte mit seinem Motorrad wuchtig auf einen Audi und zog sich bei seinem Sturz über den Pkw zum Glück nur leichtere Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte den 59-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird am Zweirad auf rund 10.000 Euro, am Audi auf etwa 7.000 Euro geschätzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe rückte auch die örtliche Feuerwehr zur Unfallstelle aus.

Pfullendorf

Bargeld gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Auf einer Freifläche am Seepark Pfullendorf hat am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr ein 51-Jähriger seinen Rucksack abgelegt und wurde in der Folge Opfer eines Diebstahls. Unbekannte nutzten die Abwesenheit des Mannes und stahlen in einem unbemerkten Moment einen dreistelligen Geldbetrag aus dem Geldbeutel, der sich im Rucksack befand. Der Polizeiposten Pfullendorf hat nach der Tat eine Anzeige wegen Diebstahls aufgenommen und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden. Kurz vor dem Diebstahl sollen sich zwei Männer auffällig verhalten haben. Einer wird als etwa 40 Jahre alt und mit dunkelgrauen Haaren beschrieben, der andere soll etwa 35 bis 35 Jahre alt gewesen sein und trug eine schwarze Cap ohne Aufschrift.

Mengen

Von Sonne geblendet - Unfall

Weil sie eigenen Angaben zufolge von der Sonne geblendet wurde, hat am Montagmorgen kurz vor 7 Uhr eine 63-Jährige einen Verkehrsunfall verursacht. An der Einmündung Ennetach übersah die Fahrzeuglenkerin beim Auffahren auf die B 32 eine von rechts aus Richtung Herbertingen kommende Mercedes-Fahrerin und prallte in die Seite des Benz. Eine Beifahrerin im Mercedes zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und musste kurzzeitig vor Ort durch einen Rettungsdienst behandelt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

